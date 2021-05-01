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Бежанян рассказал о карьерной проблеме из-за съемок в «Реальных пацанах»

Майк Габриелян
1 час назад
Выдвигающийся в Госдуму актер Армен Бежанян заявил о негативном влиянии сериала «Реальные пацаны» на его политическую карьеру. В интервью изданию «Подъем» артист сказал, что образ его героя (Арменка) порой мешает ему в реальной жизни:
Собравшийся в политику актер «Реальных пацанов» столкнулся с проблемой
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Известность в данном случае носит некоторую отрицательную волну, потому что много фриков разных, а сериал не раскрывает тебя как человека, ты изображаешь какой-то образ, который нарисовали авторы, а жизнь у тебя абсолютно другая, другие взгляды и требования. В некотором смысле это мешает».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Бежанян намерен баллотироваться в депутаты Госдумы или пермского Заксобрания.
«Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах», — написал артист в соцсетях.
Актёр уже подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму.
В конце апреля о своём решении участвовать в праймериз «ЕР» также заявила бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова. Она будет выдвигаться от Ивановской области.
Политика,Юлий Волков,Армен Бежанян,Единая Россия,Госдума,
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