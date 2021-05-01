Собравшийся в политику актер «Реальных пацанов» столкнулся с проблемой

«Известность в данном случае носит некоторую отрицательную волну, потому что много фриков разных, а сериал не раскрывает тебя как человека, ты изображаешь какой-то образ, который нарисовали авторы, а жизнь у тебя абсолютно другая, другие взгляды и требования. В некотором смысле это мешает».
«Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах», — написал артист в соцсетях.