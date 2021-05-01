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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
17 минут назад
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?
Кремль потребовал конкретики от Киева по встрече Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС
В официальном, или хотя бы рабочем порядке украинская сторона должна передать Москве конкретные предложения к предполагаемой встрече президентов двух стран, заметил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул: российская сторона «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят». Но, констатировал Песков, «пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему».
Из слов представителя Кремля можно сделать вывод: мяч опять оказался на украинской стороне, которая, напомним, и была инициатором встречи Путина и Зеленского. Судя по сообщениям из офиса украинского президента, Зеленский уже поручил проработать некие технические детали гипотетического саммита. Со своей стороны Песков информировал о том, что администрация президента России и офис Зеленского находятся в постоянном контакте. Но эти сообщения имеют отношение лишь к формату и месту встречи.
За скобками остается главный вопрос: что, собственно, могут обсудить руководители двух стран, учитывая стабильно враждебное отношение киевских властей к России на протяжении последних семи лет. В заявлениях Зеленского практически сразу прозвучала тема донбасского конфликта, и в довольно воинственном ключе – президенту России было предложено «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российский лидер в ответ резонно посоветовал сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, на что в Киеве категорически не соглашаются.
«Единственное, что может быть сказано – это давний призыв России соблюдать Минские договоренности, и также привычная уже пустая риторика Зеленского о том, что надо бы изменить формат соглашений», – прогнозирует экс-глава правительства ЛНР, политолог Марат Баширов. Вряд ли российская сторона всерьез будет обсуждать расширение нормандского формата по Донбассу за счет привлечения США и Британии. Очевидно также, что темой разговора не может стать статус Крыма, который не подлежит пересмотру.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, при всем критическом отношении к политическим качествам Зеленского, полагает – существуют темы, с которых украинский президент мог бы начать диалог. Первый возможный блок вопросов касается торгово-экономического сотрудничества и улучшения товарооборота, сказал Азаров газете ВЗГЛЯД. «Сейчас есть большой дисбаланс. Несмотря на то, что объем торговли резко упал, тем не менее, он остается значительным. Сейчас Россия, по-моему, остается для Украины третьей страной по объему товарооборота. Но была первой. И дисбаланс очень приличный. По-моему, около 3 млрд позитивного сальдо торгового баланса в пользу России. Это серьезный вопрос», – отметил Азаров. Президенты также могли бы обсудить возможность восстановить транзит товаров обеих стран воздушным и наземным путем, добавил президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
В том же блоке вопросов обоюдное снятие санкций, например в сфере машиностроения, минеральных удобрений, полагает Охрименко.
«Сейчас есть куча запретов, которые вредят двум сторонам», –
сетует экономист. Также, по его мнению, «есть простор» и в обсуждении ситуации насчет взаимно конфискованной собственности, в частности истории с дочерним украинским банком «ВТБ», чьи активы были арестованы по требованию Киева.
Охрименко добавил, что снятие взаимных запретов требуется не только в экономической сфере.
«Теоретически речь могла бы зайти о восстановлении дипломатических и культурных связей, отмене черных списков артистов», –
предположил эксперт. Но все же в первую очередь в фокусе внимания окажется не культура и не политика, а острые экономические вопросы, указал украинский аналитик.
Вторая тема для возможного разговора – это суверенный украинский долг России в размере 3 млрд долларов, прогнозирует Охрименко. «Сейчас идут суды, но все они тупиковые. Целесообразно найти компромисс», – считает украинский экономист. Напомним, что разбирательства в связи с задолженностью Киева перед Москвой по евробондам тянутся в Высоком суде Лондона с 2016 года. Экс-премьер Азаров также полагает: российская сторона поднимет вопрос о соблюдении Киевом долговых обязательств как об условии для дальнейшего диалога.
Третий блок вопросов будет касаться такой болезненной для Украины темы, как транзит углеводородов и перевозка грузов, считает Азаров. «Через территорию Украины осуществляется транзит нефти и газа. Транзит грузов. Сейчас это все под большим вопросом», – отметил собеседник. По мнению бывшего главы украинского правительства, Киев не сможет повлиять на завершение строительства «Северного потока – 2», поэтому маловероятно, что эта тема будет подниматься на саммите Путина и Зеленского. Но стороны вполне могут обсудить состояние украинской ГТС (газотранспортной системы) и поддержание ее в рабочем состоянии.
«Киев ведет дело к тому, чтобы постепенно его трубопровод превратился в груду металла. При этом потребность в прокачке газа в Европу возрастает, независимо от наличия «Северного потока – 2». Потребность в сухопутном газопроводе, то есть в украинской сети, сохранится», – считает Азаров.
«Можно ожидать, что речь зайдет не только о глобальных задачах, но и о проблемах простых людей»
– заметил Азаров. По его мнению, четвертым вопросом должна стать правовая защита граждан двух стран, в первую очередь украинских мигрантов в России.
«Украина после государственного переворота в течение последних семи лет методично разрушала всю правовую базу для двусторонних взаимоотношений с Россией. Можно перечислить сотни таких документов, включая те, что касаются правового положения граждан Украины, – отметил экс-премьер. – Миллионы украинцев продолжают работать в России. Например, человек трудится на стройке. С ним происходит несчастный случай – как обеспечить помощь такому мигранту? И подобных примеров масса. Кто-то из них получил вид на жительство, а кто-то не получил. Каков сейчас их правовой статус? Это вообще не определено». Следовательно, на переговорах может идти речь о восстановлении соглашений о правовой защите, делает вывод экс-премьер Украины.
Наконец, по мнению политолога Азарова, пятым вопросом может стать то, что, собственно, озвучил сам Зеленский, когда выражал готовность начать диалог с президентом России. Это статус русского языка на Украине и положение канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. «Язык и церковь – это далеко не внутренний вопрос. Но Зеленский-то поднял его от непонимания. А нельзя поднимать вопрос просто так, ведь на него надо давать серьезный ответ – и о дискриминации русского языка, и о притеснении канонической церкви», – подчеркнул бывший глава украинского правительства.
«То, что Зеленский сам предложил Путину обсудить вопрос Украинской православной церкви, говорит лишь о глупости киевского руководителя: пусть почитает Конституцию Украины, где четко записано, что церковь отделена от государства», – отметил Баширов. Следовательно, полагает эксперт, украинскому президенту следовало бы просто соблюдать этот принцип, а не участвовать в игре раскольников против УПЦ. «С русским языком тоже нечего обсуждать: пусть принимают закон о равенстве двух языков, который давно уже нужно было бы принять», – резюмировал политолог.
Политика,Марат Баширов,Александр Охрименко,Владимир Зеленский,Николай Азаров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Правительство Украины,Банк ВТБ,РПЦ,Деловая газета "Взгляд",Москва,Киев,Россия,
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