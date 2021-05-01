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Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле жилых домов

Майк Габриелян
1 час назад
В Киргизии заявили, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в селе Арка.
Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле жилых домов
Фото: SputnikSputnik
«Жители села были ранее эвакуированы», — сказал представитель киргизской погранслужбы, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, обстановка на границе по-прежнему напряженная. Пограничники Киргизии заняли оборону. В Душанбе тем временем опровергли утверждение киргизов о стягивании к границе военной техники.
Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля. Он перерос в перестрелки пограничников с привлечением армии. С обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.
Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились. Накануне сообщалось, что стороны достигли «окончательного перемирия».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Киргизии объявлен траур по погибшим на границе с Таджикистаном.
Политика,РИА Новости,Киргизия,Таджикистан,
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