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Спарринг Кадырова с бойцом UFC сняли на видео

Юрий Столбов
44 минуты назад
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел спарринг с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым.
Видео тренировки Кадыров опубликовал во «ВКонтакте».
Кадыров отметил, что скоро Чимаев выиграет титул UFC.
26-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом. Позднее Чимаев должен был встретиться с бойцом из топ-10 рейтинга, однако несколько раз его поединки срывались по разным причинам. В марте стало известно, что Борз сдал положительный тест на коронавирус, а впоследствии столкнулся с серьезными последствиями болезни во время восстановлении и даже заявил о завершении карьеры, поскольку думал, что умирает. Ожидается, что следующий бой он сможет провести летом 2021-го
Политика,Общество,Видео,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
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