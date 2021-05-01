Звезда «Реальных пацанов» собрался в Госдуму

В настоящий момент Бежанян является депутатом думы города Осы Пермского края.
По данным пресс-службы партии, актер появился на праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу 58. Отмечается, что на это же место претендует экс-мэр Перми, депутат Госдумы Игорь Шубин.
Ранее Бежанян опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», где заявил, что готов пойти на выборы, если данная запись за три дня наберет более 1000 лайков. Публикация набрала данное количество лайков уже через несколько часов.
Коллеги Бежаняна по сериалу «Реальные пацаны» Марина Федункив и Юлия Гришнина сообщили, что поддерживают решение артиста.