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В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России

Lenta.ru
37 минут назад
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США. Об этом сообщает RT.
"Санкции против РФ наносят урон экономике Европы". Член Совета Федерации Владимир Джабаров
Фото:  Нина Зотина / РИА Новости Нина Зотина / РИА Новости
«Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединенной, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России», — отметил сенатор.
Джабаров добавил, что санкции против России наносят урон экономикам европейских государств. По его словам, в связи с этим многие страны Западной Европы выступают против запрета «Северного потока-2» и отключения России от SWIFT.
2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.
Политика,Владимир Джабаров,Алексей Навальный,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Совет Федерации,ЕС,Россия,
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