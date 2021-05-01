Власти захотели ужесточить ответственность за "серые" зарплаты

С соответствующей инициативой выступил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов
. Он предложил ужесточить уголовное наказание за выплату зарплат без надлежащего оформления — ответственность должна наступать независимо от суммы, сейчас порог составляет от 100 тысяч рублей и выше. Как утверждают законодатели, более 10 триллионов рублей заработных плат идет "мимо кассы". По оценкам экспертов, в "теневую" занятость вовлечено порядка 25 миллионов человек — это 32,5% экономически активного населения страны. А из-за "серых" зарплат, по некоторым подсчетам, российский бюджет недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов, что почти равно 3% ВВП.