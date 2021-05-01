Власти захотели ужесточить ответственность за "серые" зарплаты

Идею ужесточения ответственности за "серые" зарплаты уже раскритиковали в "Опоре России" — общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Там указали, что для вывода бизнеса из тени следует вводить налоговые послабления, а не ужесточать уголовное наказание.

Эксперты указывают и на то, что сейчас не самое подходящее время для излишней суровости. Бизнес после пандемии с трудом держится на плаву, и зарплаты "в конвертах" для многих — способ выжить и сохранить рабочие места. А ужесточения обернутся лишь дополнительной потерей рабочих мест, которых в пандемию и так не прибавилось, считают они.