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«А мы разве угрожали?»: Мария Захарова ответила спикеру Европарламента

Вечерняя Москва
56 минут назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в Россию.
Захарова ответила спикеру Европарламента
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сассоли заявил, что этот шаг со стороны России не остановит его в деле защиты прав человека. Он добавил, что «угрозы не заставят его молчать».
— Нас тоже. А мы разве угрожали? — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее МИД опубликовал список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Всего в перечне представлено восемь фамилий.
Политика,Давид Сассоли,Мария Захарова,Европарламент,МИД,ЕС,Россия,
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