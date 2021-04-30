МИД России вручил ноту послу Евросоюза

Подчеркивается, что российская сторона проинформировала посла, что рассматривает санкции ЕС как противоречащие международному праву и нарушающие принципы равноправного и уважительного сотрудничества.

В МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право и далее реагировать на подобные действия. Ранее в МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.