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МИД России вручил ноту послу Евросоюза

Газета.Ru
28 минут назад
Российский МИД вручил послу Евросоюза в Москве Маркусу Эдереру ноту об ответных действиях Кремля. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
МИД России вручил ноту послу Евросоюза
Фото: ReutersReuters
"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС", - говорится в комментарии.
Подчеркивается, что российская сторона проинформировала посла, что рассматривает санкции ЕС как противоречащие международному праву и нарушающие принципы равноправного и уважительного сотрудничества.
В МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право и далее реагировать на подобные действия. Ранее в МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.
Как обратили внимание в ведомстве, данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.
Политика,Маркус Эдерер,Совет Европы,ООН,МИД,ЕС,Москва,Россия,
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