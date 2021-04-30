Россия создаст единую космическую систему

Ранее «Рамблер» писал, что к 2035 году планируется развернуть Российскую национальную космическую станцию, которая должна заменить МКС. Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд.