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Россия создаст единую космическую систему

Анастасия Кирсанова
51 минуту назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании единой космической системы. Об этом стало известно на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.
Россия создаст единую космическую систему
Фото: ТАССТАСС
На сайте «Царьград» отметили, что новая система объединит спутники нескольких стран, сформирует единый банк данных по материалам объединенной космической съемки, также произойдет модернизация наземных комплексов приема и обработки информации.
Над проектом предстоит работать следующие пять лет.
Ранее «Рамблер» писал, что к 2035 году планируется развернуть Российскую национальную космическую станцию, которая должна заменить МКС. Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд.
Политика,Михаил Мишустин,Россия,
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