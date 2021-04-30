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МИД РФ: Варшава держит курс на сворачивание контактов с Москвой

ИА Regnum
2 часа назад
Власти Польши проводят курс на дальнейшее свёртывание двусторонних контактов Варшавы и Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
МИД: Варшава держит курс на сворачивание контактов с Москвой
Фото: ТАССТАСС
Она отметила, что с 2014 года отношения России и Польши находятся в стадии заморозки по инициативе Варшавы. Польша ведёт кампанию по борьбе с советскими памятниками, историей, пытается сорвать инфраструктурные проекты РФ.
«Руководство в Варшаве проводит курс на дальнейшее свертывание двусторонних контактов» - Мария Захарова.
Она добавила, что присутствие НАТО увеличивается под предлогом некой «российской угрозы». Принципиальных неразрешимых проблем в отношениях двух государств нет, но польские власти решить их не стремятся, констатировала Захарова.
Политика,Мария Захарова,НАТО,МИД,Москва,Россия,Польша,Варшава,
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