МИД: Варшава держит курс на сворачивание контактов с Москвой

Она отметила, что с 2014 года отношения России и Польши находятся в стадии заморозки по инициативе Варшавы. Польша ведёт кампанию по борьбе с советскими памятниками, историей, пытается сорвать инфраструктурные проекты РФ.
«Руководство в Варшаве проводит курс на дальнейшее свертывание двусторонних контактов» - Мария Захарова.
Она добавила, что присутствие НАТО увеличивается под предлогом некой «российской угрозы». Принципиальных неразрешимых проблем в отношениях двух государств нет, но польские власти решить их не стремятся, констатировала Захарова.