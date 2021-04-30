Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за ЧП на празднике

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Государства ИзраильБеньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии на религиозном празднике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 44 человека погибли и 150 пострадали.
"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", - отметил в телеграмме Путин.