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В Крыму назвали неуместными претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе

RT на русском
1 час назад
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что претензии Европарламента касательно судоходства в Керченском проливе являются неуместными. Об этом сообщило РИА Новости.
В Крыму сочли неуместными претензии ЕП по Керченскому проливу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гемпель отметил, что Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права.
По его словам, проблем с судоходством в Керченском проливе нет.
При этом он отметил, что для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождение пролива.
«Керченский пролив является районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны», — отметил Гемпель.
Он подчеркнул, что Керченский пролив относится к внутренним водам России, с чем должны считаться другие страны.
«Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе», — заявил Гемпель.
По данным агентства, ранее Европарламент призвал ЕС обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе.
Политика,Юрий Гемпель,Европарламент,ООН,ЕС,ОБСЕ,Республика Крым,
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