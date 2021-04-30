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В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

Праймиещё 6
1 час назад
Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт в интервью с телеканалом "360" рассказал, кому выгодны санкции против России.
ФРГ: санкции против России выгодны "третьей стороне"
Фото: ТАССТАСС
"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — отметил парламентарий.
Гердт не пояснил, кого он понимает под "третьей стороной".
У Европарламента, отметил он, нет полномочий останавливать строительство трубопровода из России в Германию, как и отключать от SWIFT.
Тем более — в случае отказа от "Северного потока 2" ФРГ придется выплачивать 12 миллиардов евро штрафа. Также стране придется срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита на своей территории. Это касается и гражданских потребителей, и промышленность.
По его мнению, такие меры против России серьезно скажутся на экономическом положении Германии.
Напомним, что накануне Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние военные учения России, а также предложил отключить страну от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".
Эти резолюции Европарламента носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к ним.
Политика,В мире,Европарламент,ЕС,Россия,Германия,
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