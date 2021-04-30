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В Крыму оценили отказ Европарламента признавать полуостров российским

Lenta.ru
15 минут назад
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил отказ Европарламента признавать полуостров российским. Его слова передает РИА Новости.
В Крыму оценили отказ Европы признавать полуостров российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Дежурный плод коллективного умопомрачения и невежества евродепутатов, прикидывающихся не то митрофанушками, не то петрушками», — заявил Молохов, комментируя соответствующую резолюцию Европарламента, принятую ранее.
29 апреля депутаты Евросоюза приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно ей, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Политика,Конфликты,Александр Молохов,Европарламент,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,
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