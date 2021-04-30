В Госдуме предложили разработать новый закон о саморегулировании

По словам Николаева, действующий сейчас закон о саморегулируемых организациях, принятый в 2007 году, в то время был прорывом. «Впервые в России появилась возможность компаниям в различных отраслях объединяться, разрабатывать стандарты профессиональной деятельности и контролировать их соблюдение», — сказал парламентарий. Сейчас в России более 950 СРО. Это, например, объединения арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, операторов электронных площадок, аудиторов и строителей. «Но при этом в России образовалась прослойка эффективно работающих профобъединений, которые формально не имеют отношения к саморегулированию», — отметил Николай Николаев.