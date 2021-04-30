В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Госдуме предложили разработать новый закон о саморегулировании

Парламентская газета
1 час назад
России нужен новый закон о саморегулировании, который повысит его роль и выведет на другой уровень взаимоотношения между государством и предпринимателями, сказал в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
В Госдуме предложили разработать новый закон о саморегулировании
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
По словам Николаева, действующий сейчас закон о саморегулируемых организациях, принятый в 2007 году, в то время был прорывом. «Впервые в России появилась возможность компаниям в различных отраслях объединяться, разрабатывать стандарты профессиональной деятельности и контролировать их соблюдение», — сказал парламентарий. Сейчас в России более 950 СРО. Это, например, объединения арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, операторов электронных площадок, аудиторов и строителей. «Но при этом в России образовалась прослойка эффективно работающих профобъединений, которые формально не имеют отношения к саморегулированию», — отметил Николай Николаев.
В апреле в Госдуме прошли «парламентские слушания», на которых депутаты, представители профильных министерств и саморегулируемых организаций обсудили проблемы в этой области. По словам Николаева, во многих отраслях СРО дискредитировали себя, потому что собирают деньги, но не отстаивают интересы своих участников.
«Считаю, что сейчас нужно говорить не просто о саморегулируемых организациях, а в целом о реальном саморегулировании, — сказал Николай Николаев. — И эту тему необходимо включить в реформу контрольно-надзорной деятельности. Она идет, но по странному стечению обстоятельств мы говорим обо всем — контроле, надзоре, проверках, риск-ориентированном подходе — но не о саморегулировании». По словам депутата, разработкой нового законопроекта о саморегулировании займется уже следующий созыв Госдумы, но обсуждение нужно вести уже сейчас, и бизнес активно включился в дискуссию.
Политика,Николай Николаев,Госдума,Парламентская газета,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители