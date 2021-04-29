В Кремле анонсировали ответ на действия Чехии и Болгарии

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Россия не станет мириться с действиями Чехии и Болгарии и даст ответ на неприемлемые и провокационные шаги. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие, мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. И мы чётко это демонстрируем», — заявил он.

Представитель Кремля отметил, что действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление и непонимание, а также желание «увидеть перемены в этой шизофреничной позиции».

Песков подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России или любого другого государства бьют по тем странам, которые такие обвинения озвучивают.

«Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Владимир Путин подчёркивал, что Россия хочет быть в добрых отношениях с другими странами, однако посыл российского лидера «упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе , ни в европейских столицах».

Ухудшение отношений России и Чехии

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек на пресс-конференции заявили о якобы причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. При этом в Праге отказались раскрывать подробности расследования инцидента. Тогда же в Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов.

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. 22 апреля МИД Чехии объявил о сокращении количества российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил , что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тогда подчеркнула, что Прага «встала на путь разрушения отношений» и «продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами».

Вместе с тем 25 апреля президент республики Милош Земан , выступая с чрезвычайным обращением, заявил , что чешская контрразведка не располагает доказательствами того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице в 2014 году, когда там произошли взрывы. Земан добавил, что в деле о взрывах «есть ещё много белых пятен».

После этого Мария Захарова обратила внимание, что у Праги не было предпосылок для выдвижения обвинений против Москвы по делу о взрывах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице.

Он также отметил , что Москва будет готова постепенно восстанавливать нормальную работу дипмиссий, если в Праге «возобладает разум».

«Я очень надеюсь, что наши чешские коллеги всё-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий», — сообщил министр в интервью РИА Новости.

Заявления ряда европейских стран

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Прагой в Европарламенте призвали страны ЕС принять «решительные меры» в отношении России из-за приписываемой Москве причастности к инциденту во Врбетице.

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил , что Братислава высылает трёх российских дипломатов.

23 апреля внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

28 апреля МИД России объявил об ответных мерах. В ведомстве пояснили, что на основе принципа взаимности Москва высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику дипмиссий Латвии и Эстонии. Главам посольств этих стран был заявлен «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями» по высылке сотрудников российских посольств.

Также российский МИД объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства Словакии в Москве.

Претензии Болгарии к России

В свою очередь, 28 апреля прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к четырём взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год. В Софии также заявили, что совместно с Прагой работают над «установлением связи» между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

На абсурдность обвинений болгарской стороны обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. В частности, министр выразил удивление тем, что речь об указанных событиях в Болгарии вдруг зашла «после того, как в Чехии спохватились о событиях 2014 года».

«Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идёт», — высказался глава внешнеполитического ведомства.

29 апреля МИД Болгарии объявил одного российского дипломата персоной нон грата.