Захарова призвала США подтвердить слова делами

По ее словам, если США хотят поддерживать диалог с Россией, то Вашингтону следует отказаться от конфронтационной риторики и предпринять конкретные действия "по выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения".

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают последствия за "вмешательство" и кибератаки. Американский лидер добавил, что он прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место "вмешательство" России в выборы США. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.