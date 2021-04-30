В Киргизии заявили о гибели мужчины в ходе перестрелки на границе

Кроме того, 121 человек пострадал. 25 пострадавших спецбортом доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести и относительно удовлетворительном, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о вооруженном конфликте на границе Таджикистана и Киргизии. Перестрелка началась в четверг, 29 апреля. В происшествии участвовали 150 мирных жителей.