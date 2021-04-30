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Число погибших в перестрелке на границе граждан Киргизии достигло 13

Вечерняя Москваиещё 11
2 часа назад
Число погибших в конфликте на киргизско-таджикской границе граждан Киргизии возросло до 13 человек. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в министерстве здравоохранения Киргизии.
В Киргизии заявили о гибели мужчины в ходе перестрелки на границе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Кроме того, 121 человек пострадал. 25 пострадавших спецбортом доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести и относительно удовлетворительном, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о вооруженном конфликте на границе Таджикистана и Киргизии. Перестрелка началась в четверг, 29 апреля. В происшествии участвовали 150 мирных жителей.
Политика,РИА Новости,Киргизия,
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