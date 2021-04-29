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Песков: политика «кнута и пряника» в отношении России неприменима

News.ru
28 минут назад
Используемая США политика «кнута и пряника» по отношению к России неприменима и бесперспективна. О этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Песков: политика «кнута и пряника» к России неприменима
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Подобная линия — позвонить по телефону и сказать, что мы заинтересованы в контактах, но завтра мы объявим новые санкции, — это работать не будет, — приводит агентство его слова.
Заявления властей США о готовности вести за собой другие страны Песков назвал «атавизмами однополярного мира». Он отметил, что Америка всё ещё остаётся супердержавой и на её долю приходится четверть мировой экономики. Однако в мире создаются разные объединения, способные не только сравняться с этой четвертью экономики, но и превзойти её.
Представитель Кремля добавил, что мир в настоящее время многополярен. Российские власти выступают за равноправное сотрудничество, а «не хождения в чьём-то фарватере».
Ранее сообщалось, что политолог Наталия Елисеева назвала абсурдными заявление Вашингтона о том, что отношения России и Штатов могут измениться. По её мнению, США никогда не откажутся от санкционной политики, поскольку она является удобным инструментом давления.
Политика,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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