Песков: политика «кнута и пряника» к России неприменима

Заявления властей США о готовности вести за собой другие страны Песков назвал «атавизмами однополярного мира». Он отметил, что Америка всё ещё остаётся супердержавой и на её долю приходится четверть мировой экономики. Однако в мире создаются разные объединения, способные не только сравняться с этой четвертью экономики, но и превзойти её.