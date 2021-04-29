Ранее «Рамблер» писал, что Зеленский хотел бы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Ватикане. Стороны будут обсуждать урегулирование вопроса на Донбассе. «Это идеальное место для диалога в мире», - сказал Зеленский.