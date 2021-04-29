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Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

Анастасия Кирсанова
59 минут назад
Президент РФ Владимир Путин готов обсудить урегулирование конфликта на Донбассе с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Единственно, что мы имеем: первое, это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе. Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной», - процитировали представителя Кремля РИА Новости.
Ранее «Рамблер» писал, что Зеленский хотел бы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Ватикане. Стороны будут обсуждать урегулирование вопроса на Донбассе. «Это идеальное место для диалога в мире», - сказал Зеленский.
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