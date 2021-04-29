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"Россия будет реагировать": Кремль пообещал Болгарии ответные меры

Алиса Селезнёва
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожным сигналом то, что конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Об этом пишет «Интерфакс».
"Россия будет реагировать": Кремль пообещал Болгарии ответные меры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, точнее конфронтационный, вокруг России имеет тенденцию к росту, это весьма тревожно. Проводимая на протяжении лет десяти линия на сдерживание России, которой придерживались не только США, но и то, что мы называем «коллективный Запад», эта линия сейчас трансформировалась в конфронтационные проявления», - заявил Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что Россия отреагирует на «неприемлемые и бездоказательные» действия Болгарии и Чехии, пишет РИА Новости.
«Россия будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», – заявил Песков.
Как сообщал «Рамблер», накануне прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
При этом ранее Чехия заявила, что сотрудники спецслужб РФ причастны к взрывам на военных складах в стране в 2014 году. В розыск по этому делу объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, имена которых стали известны после отравления Скрипалей. Из Праги были высланы 18 российских дипломатов. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными.
Политика,Руслан Боширов,Александр Петров,Дмитрий Песков,РИА Новости,Интерфакс,Россия,Болгария,
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