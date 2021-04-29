"Россия будет реагировать": Кремль пообещал Болгарии ответные меры

«Можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, точнее конфронтационный, вокруг России имеет тенденцию к росту, это весьма тревожно. Проводимая на протяжении лет десяти линия на сдерживание России, которой придерживались не только США, но и то, что мы называем «коллективный Запад», эта линия сейчас трансформировалась в конфронтационные проявления», - заявил Песков.
«Россия будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», – заявил Песков.