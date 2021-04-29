"Россия будет реагировать": Кремль пообещал Болгарии ответные меры

Как сообщал «Рамблер», накануне прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.