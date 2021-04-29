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Председатель рабочей группы, первый вице-спикер Ефим Фикс пояснил, что действия организаторов блокад могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК) России: теракт, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, диверсия, экоцид, акт международного терроризма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко отверг возможность восстановления подачи воды в Крым до его полной «деоккупации», сообщает «Интерфакс».

По его словам, пресная вода из Северо-Крымского канала, управление которым перешло под контроль министерства аграрной политики и продовольствия, будет направлена исключительно на орошение сельскохозяйственных полей в Херсонской области, жители полуострова останутся без доступа к ресурсу.

«Подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось», — сказал Лещенко.

Ущерб, который понес агропромышленный комплекс Крыма в результате водной блокады полуострова со стороны Украины, по предварительной оценке, превысил 200 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

"Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Крыма в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, по предварительной оценке, составляет 201,3 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Представитель министерства напомнил, что полуостров относится к зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении. План водопользования на 2014 год предполагал подачу 685,4 млн куб. м воды, в том числе из Северо-Крымского канала, что обеспечивало орошение на площади 141,4 тыс. га.

Блокирование канала существенно повлияло на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли.

"Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры - кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта", - отметили в министерстве.

Кроме того, значительные потери понесли рыбная отрасль и животноводство. Еще одним последствием водной блокады в министерстве назвали сокращение производства кормовых культур, в результате чего сократилось поголовье сельскохозяйственных животных.

Размер исковых требований, которые власти Крыма намерены подать к Украине из-за водной блокады полуострова, может вырасти до 10 трлн рублей. Об этом в среду сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

"На 1,5 трлн рублей у нас документы есть на данный момент. Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до 10 трлн рублей", - сказал Фикс.

Как отметил первый зампредседателя Госсовета Крыма, к концу апреля должны быть подготовлены первые документы для выставления Украине исковых требований за ущерб, нанесенный полуострову в результате водной блокады.

По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, власти подадут иск к Украине к середине 2021 года. На очереди, по словам Константинова, иски по транспортной и энергетической блокаде.

Состояние Северо-Крымского канала

Он также сообщил журналистам, что русло Северо-Крымского канала, перекрытого с украинской стороны после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, находится в состоянии, близком к экологической катастрофе.

Рамблер

"Северо-Крымский канал стал серьезной проблемой. Изуродовано более 400 км крымской земли вдоль него, нам придется все это приводить в порядок. Его в таком виде оставлять нельзя - это серьезнейшая экологическая катастрофа, люди из окрестных сел жалуются на то, что уже произошли изменения", - сказал Константинов.

По его словам, решение проблемы может потребовать миллиарды рублей.

"Это должно быть проектное решение. Очень непростая задача, сложнейшая: нужно засыпать, отсыпать, тратить миллиарды и миллиарды денег, чтобы привести в надлежащее состояние", - пояснил председатель Госсовета.

В начале марта Константинов заявил, что власти республики готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой. Он попросил профильные комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Часть материалов по определению ущерба, нанесённого Крымскому полуострову и его жителям водной блокадой, направлены в Следственный комитет России. Об этом 20 апреля на своей странице в instagram сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Теперь материалами, которые собирались и готовились в течение многих месяцев, займутся следователи.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с нарушением прав жителей Республики Крым в связи с водной блокадой Крымского полуострова вследствие перекрытия передачи воды по Северо-Крымскому каналу. Таким образом, Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесло Республике Крым. Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета», — написал Константинов.

Спикер крымского парламента, в частности, отмечает, что только сумма ущерба, нанесенная водной блокадой аграрному сектору Крыма, превышает 200 млрд рублей.

«Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Ряду персонажей придётся отвечать за это лично. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответственность которого вовсе не исчерпывается организацией водной блокады. Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового «постоянного представителя президента Украины в АРК» Бабина. Одним словом, все получат по заслугам. Случится это не сразу, но мы, по мере сил, будем приближать час торжества справедливости. Безнаказанно издеваться над Крымом и крымчанами не получится», — написал Константинов.

В этом спикера поддержали пользователи соцсети — под постом появились комментарии со словами поддержки.

«Давно пора и жестко спрашивать за подлость», — считает raisa8582m.



«Пора, подлость наказуема», — написала irinakasanova339.



«А как накажут? Они ведь на Украине, как их достать? А судить их надо», — спрашивает uezeta.



«Что за дичь они пишут? Кому-то хотят предъявить ущерб?» — также задаётся вопросом sergeisergei9741.

Новость о передаче материалов о водной блокаде Крыма получила отклики пользователей и в «ВКонтакте».

«Подарок президентам-укробесам » — прокомментировал Евгений Г.



«Молодцы. Власти Украины должны ответить за геноцид», — написал Андрей Д.



«А самой Украине после отключения воды стоит усвоить, что такими жестами они окончательно отрезали Крым от себя», — считает Авдотий Мраморов.



«Отжатия Крыма не было, было решение тамошних жителей (референдум был, и то факт неоспоримый). Россия решает эффективно водоснабжение Крыма, но решить это за 5 лет невозможно никому», — написал Андрей Д.



«Это преступление против человечности, однозначно это ошибка украинских властей, за которую они должны ответить по всей строгости», — уверен Андрей К.

Однако не все пользователи сочли это расследование необходимым, а главное, имеющим перспективу.