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Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений Европы с Россией

Национальная Служба Новостейиещё 6
54 минуты назад
Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД обвинил Брюссель в ухудшении отношений Европы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дипломат прокомментировала заявление посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что «отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после холодной войны», передает RT.
«Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя"», - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза к единству в политике в отношении России и выразил мнение о том, что Европе предстоит период конфронтации с Россией.
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