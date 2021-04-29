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В Кремле отказались терпеть «то, что творят сейчас в Чехии»

Lenta.ru
1 час назад
В Кремле не будут терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», Болгарии и других странах. Четкую позицию по этому поводу Россия показывает на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
В Кремле отказались терпеть «то, что творят сейчас в Чехии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что Москва хочет быть в хороших отношениях с Чехией, Болгарией и странами Прибалтики, однако мириться с недружественным отношением иностранных государств не будет.
Политика,Дмитрий Песков,РИА Новости,Россия,Чешская Республика,Болгария,
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