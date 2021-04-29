Посол ЕС: "Отношения с РФ в низшей точке после холодной войны"

Отношения между Евросоюзом и Россией в настоящее время переживают крайне сложный период и находятся в низшей точке после окончания холодной войны. Об этом в четверг заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, проходящей в онлайн-формате. Трансляция велась на сайте Российско-Германского сырьевого форума.
"Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", - отметил Эдерер.
Тем не менее он добавил, что необходимо использовать шансы на сотрудничество, в частности в сфере бизнеса.