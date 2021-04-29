Крым предъявит иск Украине из-за банковской блокады

Он также выразил уверенность, что нанесенный Украиной ущерб рано или поздно удастся взыскать.

Для решения вопроса весной 2014 года был создан Фонд защиты вкладчиков Крыма, который возместил клиентам этих банков более 27 млрд рублей. Но, по оценкам экспертов, это далеко не вся сумма, которую потеряли физические и юридические лица на полуострове в результате банковской блокады.