Крым предъявит иск Украине из-за банковской блокады

"Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь этот период, исчезли в одночасье. Вывозились и наличные, и безналичные деньги. А это пенсии людей. Соответствующие суммы сейчас собираются в общий пакет", – сказал Константинов.
"Суть в том, что Крым стал частью Украины без согласия крымчан, а вся собственность в Крыму создавалась в советский период. Если мы стали частью Украины, у нее была обязанность по надлежащему сохранению этой собственности, не говоря уже о приросте. Это касается нашего жилищного фонда, сетей, всей нашей инфраструктуры. Вся она была разрушена. Мы пришли в Россию нищими и босыми: без детских садов, с разбитыми школами, здравоохранением, дорогами. Это все мы сейчас восстанавливаем, тратя миллиарды рублей по федеральным программам. За это нужно заплатить", – заявил Константинов.
"Нужно зафиксировать это в российском законодательстве, оно должно найти отражение в документах и принять юридическую форму. А мы, сколько будем жить, столько будем добиваться возмещения ущерба. Сколько на это уйдет времени, я не знаю, но, поверьте, вопрос будет решен, как только изменится внешнеполитическая конъюнктура", – полагает спикер крымского парламента.