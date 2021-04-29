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Крым предъявит иск Украине по банковской блокаде полуострова

РИА Новости Крымиещё 9
58 минут назад
Власти Крыма предъявят иск Украине не только по водной, транспортной, энергетической и продовольственной блокадам, но и по возмещению ущерба банковскому сектору региона. Об этом журналистам сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
Крым предъявит иск Украине из-за банковской блокады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь этот период, исчезли в одночасье. Вывозились и наличные, и безналичные деньги. А это пенсии людей. Соответствующие суммы сейчас собираются в общий пакет", – сказал Константинов.
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Кроме того, по словам главы Госсовета Крыма, власти региона будут добиваться возмещения ущерба из-за действий или бездействий Киева в период нахождения полуострова в составе Украины.
"Суть в том, что Крым стал частью Украины без согласия крымчан, а вся собственность в Крыму создавалась в советский период. Если мы стали частью Украины, у нее была обязанность по надлежащему сохранению этой собственности, не говоря уже о приросте. Это касается нашего жилищного фонда, сетей, всей нашей инфраструктуры. Вся она была разрушена. Мы пришли в Россию нищими и босыми: без детских садов, с разбитыми школами, здравоохранением, дорогами. Это все мы сейчас восстанавливаем, тратя миллиарды рублей по федеральным программам. За это нужно заплатить", – заявил Константинов.
Он также выразил уверенность, что нанесенный Украиной ущерб рано или поздно удастся взыскать.
"Нужно зафиксировать это в российском законодательстве, оно должно найти отражение в документах и принять юридическую форму. А мы, сколько будем жить, столько будем добиваться возмещения ущерба. Сколько на это уйдет времени, я не знаю, но, поверьте, вопрос будет решен, как только изменится внешнеполитическая конъюнктура", – полагает спикер крымского парламента.
Ранее Госсовет Крыма направил в Следственный комитет и ФСБ России обращение о возбуждении уголовных дел в отношении организаторов и пособников блокад Крыма. В их числе бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко, народный депутат Мустафа Джемилев, экс-нардепы Андрей Сенченко, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров, заочно осужденный в Крыму бизнесмен Ленур Ислямов, бывший представитель главы украинского государства в несуществующей "Автономной Республике Крым" Борис Бабин, экс-глава Госагентства водных ресурсов Василий Сташук, бывший руководитель Херсонской облгосадминистрации Андрей Путилов, экс-глава администрации Геническа (Херсонская область) Александр Воробьев.
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году на полуострове прекратили работу все филиалы украинских банковских учреждений. Многие из них не выполнили свои обязательства, в том числе по возврату вкладов крымчанам. Кроме того, банки в Крыму были отключены от системы Национального банка Украины, и в какой-то момент в Крыму остались работать только два банка, головные офисы которых находились здесь же – Черноморский банк реконструкции и развития и Морской банк. Они обеспечивали хождение двух валют одновременно – гривны и рубля.
Для решения вопроса весной 2014 года был создан Фонд защиты вкладчиков Крыма, который возместил клиентам этих банков более 27 млрд рублей. Но, по оценкам экспертов, это далеко не вся сумма, которую потеряли физические и юридические лица на полуострове в результате банковской блокады.
*Запрещенная в РФ организация
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