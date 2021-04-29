Джабаров усомнился в отключении России от SWIFT

На предложение еврочиновников отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине" парламентарий ответил, что энергоресурсы США европейцам обойдутся в полтора раза дороже. Они могут прибегнуть к различным реверсивным схемам, но при этом им придется переплачивать посредникам.