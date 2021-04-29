Джабаров усомнился в отключении России от SWIFT

"Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?" - заявил Джабаров.
"Европарламент - это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии", - сказал Джабаров, добавив, что у России есть дублер системы SWIFT.
"В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран", - заключил законодатель.