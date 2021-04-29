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Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
36 минут назад
Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (НКО, выполняющая функции иноагента) Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры «немедленно будет подведено под статью об экстремизме».
Волков объявил о роспуске сети штабов Навального
Фото: ТАССТАСС
«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация... Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», – говорится в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.
Видео дня
Ранее экс-координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин рассказал телеканалу RT, что в штабах Навального царит «полная паника, все разбегаются», а руководству «плевать на людей».
«Люди из регионов никогда не интересовали верхушку ФБК. Координаторов, если необходимо, меняли как перчатки. Массовое бегство уже началось буквально на днях с момента первого заседания прокуратуры в суде. Если сейчас все уйдут из штабов, то у Леонида Волкова абсолютно, полностью рухнет репутация. Леонид прекрасно понимает, что многие использовали эту структуру как трамплин», – заявил Мурыгин.
Он добавил, что недавно общался с действующим координатором. «Он сам позвонил – для меня самого это было неожиданно. Как он говорит, в штабах полная паника, все разбегаются. Ему (Волкову) абсолютно плевать на людей. Если даже их посадят, это будет лучше для него – сможет махать картинкой в Европарламенте», – отметил Мурыгин.
26 апреля прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Приостановка деятельности – обеспечительная мера в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.
До этого прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (включены в России в реестр НКО-иноагентов) и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность. 27 апреля Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (признана в России иностранным агентом) взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками и участвовать в выборах.
Политика,Алексей Навальный,Леонид Волков,Фонд борьбы с коррупцией,Европарламент,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,Russia Today,
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