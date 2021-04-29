Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

До этого прокуратура Москвы представила
в Мосгорсуд
материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (включены в России в реестр НКО-иноагентов) и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность. 27 апреля Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил
Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (признана в России иностранным агентом) взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками и участвовать в выборах.