Пушков предрек провал плану Зеленского по Донбассу

Ранее глава украинского государства выразил
желание расширить переговоры по Донбассу, в том числе в принципиально новом формате. Он предложил
переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США и добавил, что, помимо Соединенных Штатов, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отверг.