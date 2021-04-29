В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пушков предрек провал плану Зеленского по Донбассу

Lenta.ru
1 час назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал провал плану президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков предрек провал плану Зеленского по Донбассу
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины
«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады. Как и Москва, и Берлин. План Зеленского не будет осуществлен», — подчеркнул Пушков.
Ранее глава украинского государства выразил желание расширить переговоры по Донбассу, в том числе в принципиально новом формате. Он предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США и добавил, что, помимо Соединенных Штатов, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отверг.
При этом МИД Франции предложил Украине решить проблемы с Донбассом с помощью «нормандского формата» переговоров. Там отметили, что Париж продолжит прикладывать усилия в этом формате вместе с Берлином, а Минские соглашения были названы «основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта».
Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Совет Федерации,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители