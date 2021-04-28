Киев заблокировал предложения Москвы по Донбассу

Как пояснил на прошлой неделе в беседе с журналистами замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак
, договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы дополнительные меры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке Совместного центра контроля и координации. По его словам, речь шла именно о прямом взаимодействии представителей Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения перестрелок. При этом Козак особо отметил, что Украина подписалась под этими договоренностями, но с тех пор всячески уклоняется от их исполнения.