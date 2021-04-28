Киев заблокировал предложения Москвы по Донбассу

По словам Грызлова, на заседании "еще раз было подтверждено, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня".