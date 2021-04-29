В Госдуме осудили факельное шествие нацистов на Украине

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Позволив радикалам с факелами пройти по столице, власти оскорбили всех ветеранов Великой Отечественной войны и память о жертвах фашизма, подчеркнул депутат.

Украинские политиканы давно идут на поводу у крепнущих в стране нациствующих сил, потакают их прихотям, закрывают глаза на провокации и преступления, которые они чинят по всей территории Украины, — сказал Железяк.

Он отметил, что страдают от этого в первую очередь русскоязычные граждане и жители Донбасса.

Парламентарий добавил, что «такого унижения пострадавшая от фашистов Украина не переживала со времён Второй мировой войны».

Таким образом, предположил Железняк, Украину пытаются «окончательно развалить, посеять национальную рознь, ненависть и страх, лишить подрастающее поколение исторической памяти». Такую политику следует считать преступной, уверен депутат.

Он призвал Европу «очень сильно задуматься» и предпринять всё, чтобы марши нацистов из Украины не перекочевали на улицы европейских городов.

Ранее в центре Киева состоялся первый марш, посвящённый годовщине создания дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около 100 человек. До этого подобные акции проводились во Львове, где 28 апреля 1943 года и появилась дивизия.