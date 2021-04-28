По его словам, отношения между ЕС и Россией находятся на «исторически наиболее низком уровне», поэтому исключить их дальнейшую эскалацию не представляется возможным. В связи с этим Боррель призвал союз подготовиться к «сложным моментам» в отношениях с Россией.

«Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками. ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией», — подчеркнул он.

28 апреля в рамках пленарной сессии депутаты Европарламента провели дебаты по вопросу отношений с Россией. С докладом на эту тему выступил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Раннее он анонсировал несколько ключевых проблем доклада: скандал вокруг причастности российской стороны к взрывам в чешском Врбетице, напряженность на границе Украины и ситуацию с блогером Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией , включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

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«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.

Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.

Брюссель должен искать пути улучшения и развития сотрудничества с Россией, а не подливать «масла в огонь» новыми санкциями. Об этом заявила депутат Европарламента от объединения «Идентичность и демократия» Виржини Жорон. Её слова приводит РИА Новости.

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Я не согласна с ещё более серьёзными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить. Напротив, санкции только увеличат напряжённость. Мы должны разрядить обстановку, а не подливать масла в огонь, — пояснила евродепутат.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер прокомментировал отношения между Россией и Европой.

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«Если мы говорим об отношениях России и Европы, то здесь всё сложнее. Отношения, конечно же, ухудшаются, пока мы, возможно, не достигли дна. Но мы можем исследовать зоны сотрудничества», — цитирует посла РИА Новости.

Министр иностранных дел России заявил об отсутствии у Москвы отношений с Евросоюзом. Он отметил, что Брюссель односторонними шагами разрушил все механизмы и инфраструктуру таких отношений, передает «Интерфакс».

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«У нас и Китай — добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Китае.



«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях, передает ТАСС.

«Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — отметил министр.

По словам Лаврова, «США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка — не международное право, а правила».

«А санкции — это один из видов этих правил», — добавил министр.

К высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией могут присоединиться её союзники по Евросоюзу и НАТО . Однако поддержат Прагу, скорее всего, лишь страны Прибалтики и Скандинавия, но не Старая Европа, заявил «360» директор Центра европейской информации Николай Топорнин

17 апреля Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в связи с подозрениями в причастности россиян ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь, МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В ведомстве назвали обвинения Праги абсурдными, отметив, что «ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами». 21 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому протест, ультимативно потребовав вернуть обратно всех сотрудников чешского посольства. На следующий день Прага потребовала сократить состав российского посольства до численности состава чешского посольства в Москве. Также чешские власти призвали присоединиться к высылке другие страны.

Топорин уверен, что поддержать призыв Чехии могут Евросоюз и НАТО.

«Они входят в единое интеграционное объединение. У них основа внешней политики тоже единая. Есть специальный институт — Совет по внешней политике, который разрабатывает основу внешней политики ЕС. Здесь ничего такого нет, противозаконного», — пояснил эксперт.

Он отметил, что есть страны, которые всегда готовы поддержать любые антироссийские акции. Это, в частности, Польша и страны Прибалтики. А вот как будут поступать другие государства — вопрос уже сложнее, тем более что такой шаг может усложнить отношения ЕС с Россией.