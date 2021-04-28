Путин пообещал помочь Индии в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе телефонного разговора о том, что Индии предоставят экстренную помощь из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 28 апреля.
Фото: пресс-служба Администрации президента РФпресс-служба Администрации президента РФ
— Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь, — рассказали в ведомстве.
Так, МЧС России доставит в Индию более 22 тонн средств, в том числе оборудование для выработки кислорода, а также аппараты искусственной вентиляции легких, отмечается на сайте Кремля.