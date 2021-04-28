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Курьезный случай на брифинге Джен Псаки запечатлели на видео

Юрий Столбов
29 минут назад
Выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки прервал громкий скрип. Представитель администрации Джо Байдена предположила, что это дал о себе знать дух Авраама Линкольна.
На опубликованных в Сети кадрах заметно, что сначала пресс-секретарь Белого дома испугалась.
«Не бойтесь. Потолок не падает, насколько я знаю Это старое здание», — успокоила она репортеров.
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