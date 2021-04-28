«Чуть не убили»: Жириновский рассказал о поездке в Тюмень

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По словам Жириновского, он приехал в командировку в Тюмень в качестве адвоката зимой 1979 года и поселился в гостинице «Восток».

«На всю жизнь запомнил, чуть не убили», — отметил он.

Лидер ЛДПР рассказал, что его поселили в многоместном номере, где соседи пили спиртное. На замечание они отреагировали своеобразно: на Жириновского напали с ножом и пытались зарезать.

«С ножом на меня нападает, а у меня – шуба. В шубу ударил», - заявил он.

Политик также предложил сделать на гостинице, «которая еще там стоит», вывеску: «Здесь в феврале 1979 года совершено покушение ».