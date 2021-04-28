«Чуть не убили»: Жириновский рассказал о поездке в Тюмень

По словам Жириновского, он приехал в командировку в Тюмень в качестве адвоката зимой 1979 года и поселился в гостинице «Восток».
«На всю жизнь запомнил, чуть не убили», — отметил он.
Лидер ЛДПР рассказал, что его поселили в многоместном номере, где соседи пили спиртное. На замечание они отреагировали своеобразно: на Жириновского напали с ножом и пытались зарезать.
«С ножом на меня нападает, а у меня – шуба. В шубу ударил», - заявил он.
Политик также предложил сделать на гостинице, «которая еще там стоит», вывеску: «Здесь в феврале 1979 года совершено покушение ».
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Жириновский рассказал, как попал в тюрьму в Турции из-за советских значков с серпом и молотом, которые раздал местным жителям в 1969 году. Ему грозило 20 лет тюрьмы, но судья понял, что значки были просто сувенирами и отпустил студента-переводчика.