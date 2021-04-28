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Лавров назвал формирование списка недружественных стран "недолгим делом"

Газета.Ruиещё 2
5 часов назад
Список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян в дипломатические миссии, сейчас еще формируется и является "недолгим делом". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам главы МИД, в скором времени список данных стран будет опубликован. "Список формируется, я бы не стал забегать вперед, дело недолгое, скоро он появится, вы все узнаете", - уточнил Сергей Лавров. Как пояснил глава ведомства, причиной для такого шага со стороны Москвы стали неадекватные действия других стран в отношении деятельности российских дипмиссий. "Мы привлекли внимание к тому, что если кто-то хочет устанавливать паритет, то паритет будет распространяться и на деятельность по найму в нашей стране граждан России, физических лиц, граждан третьих стран", - рассказал Лавров. Министр обратил внимание, что в конце 2019 года Вашингтон оповестил российскую сторону о правилах работы российских дипломатов в Соединенных Штатах. Из них следовало, что предельным сроком пребывания сотрудников дипмиссии будет три года. Ранее комментируя пересмотр списка "недружественных стран", глава российского МИДа отметил, что это не будет "мертвая бумага". Кроме того, в США заявили о предстоящем откровенном разговоре с Россией.
Лавров назвал формирование списка недружественных стран "недолгим делом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Сергей Лавров,МИД,Москва,Соединенные Штаты,
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