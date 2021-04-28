Лавров назвал формирование списка недружественных стран "недолгим делом"

Список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян в дипломатические миссии, сейчас еще формируется и является "недолгим делом". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам главы МИД, в скором времени список данных стран будет опубликован. "Список формируется, я бы не стал забегать вперед, дело недолгое, скоро он появится, вы все узнаете", - уточнил Сергей Лавров
. Как пояснил глава ведомства, причиной для такого шага со стороны Москвы
стали неадекватные действия других стран в отношении деятельности российских дипмиссий. "Мы привлекли внимание к тому, что если кто-то хочет устанавливать паритет, то паритет будет распространяться и на деятельность по найму в нашей стране граждан России, физических лиц, граждан третьих стран", - рассказал Лавров. Министр обратил внимание, что в конце 2019 года Вашингтон оповестил российскую сторону о правилах работы российских дипломатов в Соединенных Штатах
. Из них следовало, что предельным сроком пребывания сотрудников дипмиссии будет три года. Ранее комментируя пересмотр списка "недружественных стран", глава российского МИДа
отметил, что это не будет "мертвая бумага". Кроме того, в США заявили о предстоящем откровенном разговоре с Россией.