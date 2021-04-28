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"Решили перещеголять чехов": Лавров о заявлении Болгарии по поводу взрывов

Елена Прошина
39 минут назад
Глава МИД Сергей Лавров ответил на заявление Болгарии о причастности россиян к взрывам на оружейных складах в республике. Как сообщает «Радио Sputnik», оппоненты обращаются к истории Первой мировой войны.
"Решили перещеголять чехов": Лавров о заявлении Болгарии по поводу взрывов
Фото: ТАССТАСС
«Так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда», - отметил Лавров.
Также он подчеркнул, что болгары решили «перещеголять чехов», добавив, что Евросоюз должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели.
Ранее «Рамблер» писал, что министр иностранных дел Сергей Лавров о нежелании США идти на переговоры и решать дипломатический конфликт путем диалога.
Глава МИД заявил, что его терпение иссякло и теперь Россия будет действовать «не зеркально, а асимметрично».
Политика,Сергей Лавров,МИД,ЕС,Болгария,
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