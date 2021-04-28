"Решили перещеголять чехов": Лавров о заявлении Болгарии по поводу взрывов

Ранее «Рамблер» писал, что министр иностранных дел Сергей Лавров о нежелании США идти на переговоры и решать дипломатический конфликт путем диалога.

Глава МИД заявил, что его терпение иссякло и теперь Россия будет действовать «не зеркально, а асимметрично».