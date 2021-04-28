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Жириновский ответил на слова Лаврова о «подрыве генетического кода» либералами

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ответил на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что либеральные ценности «подрывают генетический код россиян». Политик согласился, что для жителей России огромное значение имеет величие и престиж государства, но при этом заметил, что идеологически неверно проводить параллели с отрицательным влиянием Запада на Россию. Заявление депутата приводит радиостанция «Говорит Москва».
Жириновский ответил на слова Лаврова о «подрыве генетического кода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Что такое либерализм? Это независимый суд, свобода слова, многопартийность, выборы, сменяемость власти, частная собственность, неприкосновенность частной жизни. Мы что, это все отрицаем? Раз мы против либеральных ценностей, пусть и суды у нас будет предвзятыми. Суды-тройки, как при Сталине. И пресса свободная нам не нужна. Газета "Правда" есть и хватит. И собственность нам тоже не нужна. Снова будет все вокруг колхозное, все вокруг ничье. Одну партию только оставим. Выборы отменим», — сказал Жириновский.
Он отметил, что ошибочно связывать негативные явления на Западе с либеральной идеологией. По словам депутата, отрицание либерализма ведет к противопоставлению России миру, как в 1917 году, «когда вдруг начали церкви жечь, аристократию вешать, отменили частную собственность». Жириновский добавил, что самые богатые страны в мире исповедуют либеральную идеологию.
Ранее 28 апреля Лавров осудил современные либеральные ценности, поскольку они «подрывают генетический код россиян». Отвечая на вопрос о российской политике на мировой арене, министр сказал, что ее критикуют только люди с прозападной позицией, которые думают о пармезане и других продовольственных лишениях из-за ответных санкций. Людей, разделяющих такие ценности, по его мнению, заботит только «выбор между телевизором и холодильником».
Политика,Владимир Жириновский,Сергей Лавров,ЛДПР,газета "Правда",Радиостанция "Говорит Москва",
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