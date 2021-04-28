Жириновский ответил на слова Лаврова о «подрыве генетического кода»

Он отметил, что ошибочно связывать негативные явления на Западе с либеральной идеологией. По словам депутата, отрицание либерализма ведет к противопоставлению России миру, как в 1917 году, «когда вдруг начали церкви жечь, аристократию вешать, отменили частную собственность». Жириновский добавил, что самые богатые страны в мире исповедуют либеральную идеологию.
Ранее 28 апреля Лавров осудил
современные либеральные ценности, поскольку они «подрывают генетический код россиян». Отвечая на вопрос о российской политике на мировой арене, министр сказал, что ее критикуют только люди с прозападной позицией, которые думают о пармезане и других продовольственных лишениях из-за ответных санкций. Людей, разделяющих такие ценности, по его мнению, заботит только «выбор между телевизором и холодильником».