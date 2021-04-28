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Песков назвал абсурдными сообщения о третьей волне коронавируса в России

Газета.Ruиещё 8
1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными сообщения о якобы третьей волне коронавируса в России.
Песков назвал абсурдными сообщения о третьей волне коронавируса в России
Фото: Maxim Shemetov/AP/ReutersMaxim Shemetov/AP/Reuters
Также он подчеркнул, что подсчет заболевших ведется только официально, и никакой неофициальной статистики нет.
"Никакой второй бухгалтерии нет и не может быть. Оперативный штаб публикует все. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", - заявил Песков.
Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, вирусолог Вадим Покровский заявил "Газете.Ru", что не видит в России третьей волны коронавируса. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что в России якобы началась третья волна коронавируса.
Политика,Вадим Покровский,Дмитрий Песков,РАН,Роспотребнадзор,Bloomberg,Газета.Ru,Россия,
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