Сергей Лавров Мини стр иностранных дел России заявил , что Российская Федерация не будет присоединяться к G7, сообщает РИА «Новости».

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«Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмерки» уже не будет, это — вчерашний день», — заявил Лавров.

По его словам, участники формата G7 делают заявления о нежелании звать Россию обратно «для пропагандирования своего решающего слова».

Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, Формат G8 существовал с 1998 до 2014 года, включая в себя Великобританию США и Россию. После начала кризиса и гражданской войны на Украине , участники саммита G8 отказались принимать участие на очередной встрече в Сочи и собрались отдельно от России в Брюсселе , введя против России санкции. Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго и взяла курс на импортозамещение.

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля.

Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин не выступал с инициативой о присоединении РФ к работе в данном формате. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), этот формат лучше отвечает современным реалиям.

Ранее Хайко Маас сообщил, что его страна выступает против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7. По его словам, членство России невозможно до урегулирования конфликта в Донбассе.

Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Россия была в их числе.

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной и призвали к деэскалации ситуации. Коммюнике министров опубликовано пресс-службой внешнеполитического ведомства Франции на его официальном сайте.

Заявление сделано от имени министров иностранных дел Германии, Канады, США, Франции, Италии, Японии и Соединенного Королевства, а также верховного представителя Евросоюза . В нем выражается «глубокое беспокойство» по поводу передвижения российских войск у границ Украины, в том числе в Крыму.

«Эти крупномасштабные перемещения войск, происходящие без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и фактор дестабилизации. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — сказано в документе.

На слова западных дипломатов отреагировали в российском МИД: заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что представители G7 просто «отработали номер».

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«В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня, говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса британского премьера.

"Саммит пройдет в Карбис-бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня 2021 года Премьер-министры и президенты из лидирующих демократических стран мира соберутся вместе в июне в Корнуолле, чтобы обсудить общие проблемы — от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями Австралия, Индия и Южная Корея приглашены к участию в качестве стран-гостей", — говорится в сообщении.

Встреча станет первым "очным" саммитом "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС. Саммит может стать первым крупным международным мероприятием для нового президента США Джо Байдена

"Все вместе десять лидеров будут представлять более 60% людей, живущих в демократических странах по всему миру", — поясняется в заявлении.

Отмечается, что "премьер-министр использует председательство Великобритании в G7 для объединения лидирующих демократий мира для восстановления мира после коронавируса и обеспечения более экологичного будущего".

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"Как важнейшее объединение демократических стран, G7 долгое время является катализатором решительных действий в международной сфере, направленных на решение крупнейших проблем, стоящих перед нами. Начиная с отмены долга развивающимся странам до осуждения международным сообществом аннексии Россией Крыма, мир наблюдает за тем, как G7 применяет наши общие ценности и дипломатическое влияние на обеспечение большей открытости и процветания нашей планеты", — говорится в заявлении британского премьера Бориса Джонсона.

Выбор Корнуолла в качестве места проведения саммита офис премьера объяснил его красотой, богатым историческим прошлым, ролью во внедрении экологичных инноваций, а также экономической пользой, которую принесет региону саммит G7.

Логотип саммита представляет собой выделенный жирным крупным шрифтом знак G7, под ним надпись "Соединенное Королевство 2021", под ним волнистые линии трех оттенков синего цвета, символизирующие волны, омывающие Корнуолл.

Нынешний год обещает стать важным годом для Великобритании. В феврале Великобритания примет председательство в Совбезе ООН , а позднее проведет международную конференцию по образованию и климатический саммит ООН

Правительство РФ готовит список недружественных стран и скоро он будет обнародован. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Уже понятны определенные критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", - отметил он.

Лавров также уточнил, что на данный момент список делается для запрета посольствам и консульствам недружественных стран брать на работу граждан РФ.

Решение правительства РФ о публикации списка недружественных России стран давно назрело, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов

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«Обнародование списка недружественных Росcии стран позволит четко расставлять акценты во внешней политике.

Самый главный вопрос: кого поставит Россия во главе этого списка? Вроде бы надо поставить США и Великобританию, но думаю, что цель появления списка иная: одернуть вассалов этих крупных игроков.



Если они не являются самостоятельными странами, то зачем им полноценные посольства в нашей стране? Достаточно консульских служб» — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России скоро представит список недружественных Москве стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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