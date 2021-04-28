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Послы Латвии, Литвы и представитель посольства Эстонии прибыли в МИД России

ТАСС
50 минут назад
Послы Латвии и Литвы Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель посольства Эстонии прибыли в МИД России, передает корреспондент ТАСС.
Дипломаты трех стран прибыли в МИД России
Фото: ТАССТАСС
Риекстиньш был вызван после решения Риги выслать российского дипломата. Посол проследовал в министерство, отказавшись от комментариев журналистам.
Баярунас также прибыл в МИД РФ на фоне высылки российских дипломатов из республики. От общения со СМИ он отказался.
Об их вызове накануне информировали в российском дипведомстве.
23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (Латвия и Эстония выдворяют по одному человеку, Литва - двух). 22 апреля решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов приняла Словакия. Власти четырех государств сообщили, что эти меры приняты в знак солидарности с Чехией, которая приписывает Москве причастность ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 17 апреля страна заявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, назвав их "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". МИД РФ выразил Праге решительный протест и объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
Политика,ГРУ,МИД,ИТАР-ТАСС,Эстония,Рига,Литва,Латвия,
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