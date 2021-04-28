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В России оценили слова Зеленского о создании нового формата переговоров по Донбассу

Газета.Ru
2 часа назад
Российские политики и эксперты прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании нового формата переговоров по Донбассу, сообщает РИА "Новости".
В РФ оценили слова Зеленского о переговорах по Донбассу
Фото: ТАССТАСС
Как считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, привлечение новых участников переговоров может привести к дезориентации нормандского формата. Он добавил, что Зеленский ищет поддержку в виде враждебных сил, которые будут пытаться бороться за свободу Украины до последнего украинца. По мнению Водолацкого, реализация Минских соглашений находится в состоянии стагнации, и Зеленский понимает, что за это придется отвечать.
Он также считает, что Франция и Германия откажутся поддержать предложение Зеленского, поскольку оно указывает на то, что глава государства не хочет участвовать с ними в переговорах. В свою очередь, политолог Алексей Мартынов заявил, что Зеленский действует по указке западных партнеров. По его словам, недавняя эскалация конфликта в Донбассе была нужна, чтобы "торпедировать" Нормандский формат.
"Чтобы добавить туда США, Британию и Канаду. Все было ради них, чтобы включить эти страны в этот процесс", — объяснил политолог.
По мнению Мартынова, мнения президента Украины никто не спрашивает, он ничего не решает. Ранее Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу параллельно нормандскому. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года.
Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.
Политика,Владимир Зеленский,Алексей Мартынов,РИА Новости,Россия,Украина,
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