Сократить число регионов предложили в Госдуме

"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Такие регионы необходимо объединять с соседями, и пусть губернаторы ими занимаются", - подчеркнул чиновник.
"У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?" — добавил Хуснуллин.
"У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", - подчеркнул замглавы кабмина.
"Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база", - пояснил замглавы правительства.
"В России прямое финансовое управление введено в Хакасии, Костромской области, Удмуртии и еще десяти регионах. Порядка 37 регионов подходят к этой грани. Причина - полномочия, переданные федеральным центром, не обеспечены ресурсно", - приводит ФАН слова парламентария.
"С 12 самых богатых регионов было содрано по 1% налога на прибыль, набралось 120 млрд рублей. 100 млрд распределили менее обеспеченным регионам, таких регионов в стране 10. Например, в СЗФО самый малообеспеченный регион - Псковская область. В итоге это не спасло Псковскую область, были недовольны другие регионы", - сообщил член нижней палаты парламента.