Сократить число регионов предложили в Госдуме

Сокращение числа регионов России путём объединения некоторых из них решит сразу несколько административных проблем, а также вопрос неравного распределения средств, считает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин , курирующий, в частности, бюджеты субъектов Федерации, а также нацпроект "Жилье и городская среда". Как указал вице-премьер на круглом столе "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", нынешнее количество регионов слишком много для России, передает РБК.

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"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Такие регионы необходимо объединять с соседями, и пусть губернаторы ими занимаются", - подчеркнул чиновник.

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Он также назвал неправильным тот факт, что Курганская область экономически живет хуже Тюменской.

"У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?" — добавил Хуснуллин.

Он также указал, что слишком большое количество регионов ведет к ухудшению работы всего административного аппарата.

"У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", - подчеркнул замглавы кабмина.

В пример он привел находящийся в 100 км от Казани город Чистополь, откуда сам Хуснуллин родом. "Ровно через 30 км начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все - заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить.

А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету", - детализировал виц-премьер. "Точкой роста" он назвал агломерации, создание которых тормозит нынешнее административное деление РФ, и проиллюстрировал свои мысли на примере расположенного в 40 км от Казани города Волжск республики Марий Эл.

"Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база", - пояснил замглавы правительства.

Он пообещал заняться темой создания агломераций после сентябрьских выборов. Аппарат Хуснуллина уточнил, что вице-премьер озвучил свои собственные мысли, и вопрос укрупнения регионов на обсуждении в кабмине не стоит. Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Пятикоп напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля также затрагивал вопросы межбюджетных отношений.

"В России прямое финансовое управление введено в Хакасии, Костромской области, Удмуртии и еще десяти регионах. Порядка 37 регионов подходят к этой грани. Причина - полномочия, переданные федеральным центром, не обеспечены ресурсно", - приводит ФАН слова парламентария.

Минэкономразвития, Минфином и По его словам, этот вопрос несколько лет изучался Министерством юстиции Счетной палатой РФ . За восемь лет - с 2010 по 2018 годы - федеральный центр передал регионам РФ 250 федеральных полномочий и только 109 нормировал - утвердил методики межбюджетных отношений. Пятикоп также рассказал, что подобная практика была апробирована правительством.