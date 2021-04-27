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Лавров назвал «эксцессом» слова Байдена о Путине

Newsru.com
29 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, передаёт РИА Новости.
Лавров назвал «эксцессом» слова Байдена о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся, — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний Байдена в адрес Владимира Путина.
17 марта Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. Байден также заявил, что предупреждал Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм...хмм... Да».
Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,телеканал АВС,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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