Лавров назвал «эксцессом» слова Байдена о Путине

17 марта Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. Байден также заявил, что предупреждал Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм...хмм... Да».