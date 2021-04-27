Разногласия, возникающие в связи с обострением ситуации на востоке на Украине , необходимо решать посредством диалога. Об этом заявил журналистам во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед переговорами со своим словацким коллегой Иваном Корчоком.

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"Хорошая новость состоит в том, что Россия объявила о отводе своих войск. За этими заявлениями должны сейчас в действительности последовать дела", - утверждал германский министр.



"Нужны следующие шаги, такие как снятие блокады в районах в акватории Черного моря и прекращение нарушений перемирия на Украине", - считает он.



"Мы должны выйти из этой спирали эскалации и решать проблемы посредством диалога, а не в дуэли", - подчеркнул Маас.

При этом он отметил, что "обе стороны должны быть готовы вести диалог".

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией следует избегать конфронтационного курса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не в наших интересах присоединяться к конфронтационной шумихе. Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения», — сказал он.

При этом он заявил, что экономические санкции ЕС будут оставаться в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины».

Премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер в интервью RT заявил о необходимости сблизиться и наладить отношения с Россией и высказался в поддержку концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Кречмер считает, что Евросоюз и Россия — два партнера, которые всегда будут связаны друг с другом, поэтому должны заниматься тем, что их объединяет. Он подчеркнул, что конфликты вокруг востока Украины необходимо выявлять и разрешать, не допуская их сохранения или обострения. «Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — призвал он.

Немецкий политик добавил, что россияне и европейцы «хотят мира, безопасности, возможности строить свою собственную жизнь, работать друг с другом в благополучии», и в этом у них много общего.

Сопредседатель партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, которую выбрали кандидатом в канцлеры Германии, призвала страны Евросоюза одновременно вести диалог и проявлять жесткость по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели, что, если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект "Северный поток-2" или другие проекты, то Европа будет стерта, — сказала она. — Для меня это означает — надо быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жесткости».

По ее словам, в мире много вызовов и напряженности. В связи с этим она выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.

Бербок известна своими высказываниями в адрес России и выступает против «Северного потока-2». В частности, она призывала закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик заявила, что использование фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, для строительства газопровода является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.

Киевские власти ведут с Берлином переговоры о предоставлении оборонительного оружия. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В распоряжении редакции есть запрос украинской стороны о предоставлении оборонительного вооружения, якобы для защиты черноморского побережья. В частности, в запросе идет речь о корветах, системах ПВО, ракетах и оборудовании для разминирования.

Норберт Рёттген. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, по информации издания, отрицательно воспринял просьбу Украины о передаче оружия. Однако у киевского запроса нашлись и лоббисты. Так, "открытыми" для обсуждения идеи вооружить Украину называются министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава международного комитета бундестага

Напомним, Германия является одним из посредников мирного урегулирования гражданского конфликта на Украине, и в этой связи запрос от киевских властей на поставку вооружений, а также само обсуждение этого вопроса на высшем уровне в Берлине, выглядит по меньшей мере двусмысленно.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал интервью кандидата в канцлеры Германии Анналены Бэрбок.

Немецкий политик ответила на вопросы журналистов по поводу возможности вступления Украины в НАТО , также о предоставлении Киеву оборонительного вооружения. В своей оценке ее высказываний украинский дипломат констатировал, что Киеву не приходится рассчитывать на чью-либо помощь.

"К сожалению, мы можем наблюдать отказ как по вопросу предоставления Киеву оборонительного оружия, так и по членству страны в НАТО. Это разочаровывает", — сказал он.

Более того, Мельник призвал власти Киева не дожидаться избрания нового канцлера Германии. Украина может надеяться только на собственные силы, констатировал дипломат.

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который выразил разочарование из-за заявления кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Зелёные» Анналены Бэрбок. Сенатор в своём Telegram-канале отметила, что даже представители зелёных не допускают вступления Украины в НАТО.

Бэрбок ранее заявила, что шаги Киева к членству в Североатлантическом альянсе «заранее нереальны». Мельник же заявил, что Украине следует отбросить иллюзии относительно политики Германии.

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То есть и они хорошо понимают: Киеву вступление нужно для того, чтобы втянуть Альянс в военный конфликт с Россией. Поэтому — nein. Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шрёдер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай, — говорится в сообщении Пушкова.