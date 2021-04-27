Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию на видео

Глава государства 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, приехал в поселок Брагин Гомельской области, пострадавший от катастрофы. На встрече с жителями он заявил, что в середине 1990-х годов распространялись идеи создания независимой Полесской республики.