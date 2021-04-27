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Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию на видео

Юрий Столбов
50 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о мечтающих разделить республику. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
Глава государства 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, приехал в поселок Брагин Гомельской области, пострадавший от катастрофы. На встрече с жителями он заявил, что в середине 1990-х годов распространялись идеи создания независимой Полесской республики.
Лукашенко отметил, что «и деньжат, и идеи подкидывали оттуда», вероятно, имея в виду заграницу.
«Сейчас они очнулись, хотят разделить опять пополам Беларусь, все мечтают присоединить туда. Не получится. Даже без меня не получится. Все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим», — заверил политик.
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