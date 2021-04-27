Оппозиция Украины согласилась вести диалог с ДНР и ЛНР

Оппозиционная партия Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» решила начать вести диалог с представителями ДНР и ЛНР. Как сообщает портал Lenta.ru с ссылкой на «Интерфакс-Украина», речь пойдет о прекращении конфликта на Донбассе.
Председатель партии Юрий Бойко заявил, что они готовы взять на себя такую задачу, если Киев не готов нести за это ответственность.
«Мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», - сказал Бойко.
Он подчеркнул, что стороны обязаны вести переговоры и стремиться к мирному урегулированию конфликта, так как они действуют в рамках Минских соглашений.
Также ранее депутат от этой же партии Ренат Кузьмин отмечал, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский не отправится на переговоры в Москву, тогда в стране может развязаться военный конфликт.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео, в котором Зеленский выступил с предложением Владимиру Путину организовать встречу. В нем прозвучало приглашение приехать на линию соприкосновения - чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Кроме того, Зеленский не принял приглашение Путина о приезде в Москву.