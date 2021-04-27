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Оппозиция Украины согласилась вести диалог с ДНР и ЛНР

Елена Прошина
54 минуты назад
Оппозиционная партия Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» решила начать вести диалог с представителями ДНР и ЛНР. Как сообщает портал Lenta.ru с ссылкой на «Интерфакс-Украина», речь пойдет о прекращении конфликта на Донбассе.
Оппозиция Украины согласилась вести диалог с ДНР и ЛНР
Фото: ТАССТАСС
Председатель партии Юрий Бойко заявил, что они готовы взять на себя такую задачу, если Киев не готов нести за это ответственность.
«Мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», - сказал Бойко.
Он подчеркнул, что стороны обязаны вести переговоры и стремиться к мирному урегулированию конфликта, так как они действуют в рамках Минских соглашений.
Также ранее депутат от этой же партии Ренат Кузьмин отмечал, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский не отправится на переговоры в Москву, тогда в стране может развязаться военный конфликт.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео, в котором Зеленский выступил с предложением Владимиру Путину организовать встречу. В нем прозвучало приглашение приехать на линию соприкосновения - чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Кроме того, Зеленский не принял приглашение Путина о приезде в Москву.
Политика,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Юрий Бойко,Владимир Путин,Интерфакс,Lenta.ru,Украина,
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