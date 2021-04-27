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Россия включит еще 10 государств в список недружественных стран

Елена Прошина
41 минуту назад
Россия планирует включить в перечень недружественных государств около 10 стран. Как уточнили на сайте ura.ru, иностранцам запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства.
Россия включит еще 10 государств в список недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии», - рассказал собеседник «Известий».
По словам зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, это вынужденная и временная мера, которая связана с обострением отношений России и этих стран. Когда у их руководства ослабнут антироссийские настроения, они будут вычеркнуты из списка недружественных государств.
Ранее «Рамблер» писал, что Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству было поручено определить перечень таких государств. После чего в их отношении вступят ограничения вплоть до запрета заключение трудовых договоров, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.
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