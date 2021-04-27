Россия включит еще 10 государств в список недружественных стран

По словам зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, это вынужденная и временная мера, которая связана с обострением отношений России и этих стран. Когда у их руководства ослабнут антироссийские настроения, они будут вычеркнуты из списка недружественных государств.