Россия включит еще 10 государств в список недружественных стран

По словам зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, это вынужденная и временная мера, которая связана с обострением отношений России и этих стран. Когда у их руководства ослабнут антироссийские настроения, они будут вычеркнуты из списка недружественных государств.
Ранее «Рамблер» писал, что Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству было поручено определить перечень таких государств. После чего в их отношении вступят ограничения вплоть до запрета заключение трудовых договоров, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.