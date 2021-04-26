В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Эммануэля Макрона. Пресс-служба КремляПресс-служба Кремля раскрыла детали телефонного разговора российского и французского президентов Владимира Путина

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«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено обострению ситуации на Украине. Путин подчеркнул провокационность действий Киева, а также призвал к соблюдению Минских соглашений и других достигнутых договоренностей, среди которых налаживание диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг непризнанного Нагорного Карабаха и констатировали, что ситуация остается спокойной.

Также Путин и Макрон затронули темы положения в Ливии и борьбы с коронавирусом. Политики условились продолжать регулярный диалог по актуальным вопросам международного и регионального значения.